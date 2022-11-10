ЖКХ

В Куньинском районе капитально отремонтировали крышу многоквартирного дома

Выполнены и приняты работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома №39А на улице Советской в Кунье в рамках реализации региональной программы капремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Также в рамках данного договора до конца 2022 года будут выполнены работы по капитальному ремонту фасада и системы водоотведения в указанном доме.

Работы по капитальному ремонту крыши выполнены в соответствии с проектной документацией в полном объеме. Подрядная организация разобрала старое кровельное покрытие, выполнила замену обрешетки и устройство нового покрытия из металлочерепицы. Также выполнены работы по ремонту стропильной системы с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты, отметили в ФКР.

Выполнено устройство слуховых окон, теплоизоляция чердачных помещений, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием и установкой колпаков над шахтами. Также установлена система снегозадержания, выполнен монтаж организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб.

Замечаний к выполненным работам со стороны приемочной комиссии не возникло, акт приемки подписан всеми членами комиссии единогласно.