ЖКХ

В Пскове восстанавливают освещение после обращений в соцсетях

Сотрудники ЦУР Псковской области зафиксировали множество сообщений от жителей города Пскова по поводу уличного освещения. В обращениях горожане упоминали улицу Звездную, проспект Энтузиастов, Сиреневый бульвар, территорию сквера на улице Западной и другие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

ЦУР подготовил аналитику и предоставил в администрацию города. После чего администрация проверила информацию и обеспечила выполнение необходимых работ.

В результате восстановили освещение по улицам Ротной, 23 Июля и Стахановской; освещение по проспекту Энтузиастов, улицам Труда, Звездной, Новосёлов, Лепешинского, Николая Васильева работает в штатном режиме; до 30 ноября восстановят освещение на улице Киселева у домов №№ 25, 27, 27а, 29.

В рамках 2-го этапа реконструкции улицы Кузбасской Дивизии появится освещение на территории сквера на улице Западной, сейчас там нет линий наружного освещения.