ЖКХ

«Экопром» провёл работу по ликвидации свалок в Дно

Филиал ООО «Экопром» провёл работу по ликвидации свалок в Дно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«В первой половине дня спецтехника регоператора приступила к вывозу не ТКО в городе Дно. При помощи грейферной установки, ломовоз ликвидировал несанкционированные накопления из веток и древесного спила на пересечении улиц Бисениек и Социалистической, Трудовом переулке, который находится недалеко от городского сквера, а также на Красноармейском переулке», - рассказали в компании.

За время работы ломовоза в Дновском районе было ликвидировано несколько свалок не ТКО, объем которых составил 30 кубометров.