ЖКХ

Великолучан предупредили об отключении электроэнергии на выходных

Несколько улиц в Великих Луках и Великолукском районе отключат от электроэнергии с 18 по 20 ноября для производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

18 ноября с 9.00 до 17.00 будут обесточены:

улица Дальняя,

улица Дубовая,

улица Воздухоплавателей,

улица Аркадия Новодережкина,

улица Портовая, дома №№69, 71, 80 в деревне Баландино.

19 ноября с 9.00 до 17.00 от электричества отключат:

дома без номера на улице Дубовой,

абоненты в деревне Шелково: дома №№1-72 на улице Совхозной, дома №№1-13 на улице Набережной, дома №№11-21 на улице Заводской, дома №№3-18 в Заводскоом переулке, дома №№1-7 на улице Кооперативной,

дома №№1-29 на улице Детково.

20 ноября с 9.00 до 17.00 от электроснабжения будут отключены: