Великолучан предупредили об отключении электроэнергии на выходных

Несколько улиц в Великих Луках и Великолукском районе отключат от электроэнергии с 18 по 20 ноября для производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
18 ноября с 9.00 до 17.00 будут обесточены:
- улица Дальняя,
- улица Дубовая,
- улица Воздухоплавателей,
- улица Аркадия Новодережкина,
- улица Портовая, дома №№69, 71, 80 в деревне Баландино.
19 ноября с 9.00 до 17.00 от электричества отключат:
- дома без номера на улице Дубовой,
- абоненты в деревне Шелково: дома №№1-72 на улице Совхозной, дома №№1-13 на улице Набережной, дома №№11-21 на улице Заводской, дома №№3-18 в Заводскоом переулке, дома №№1-7 на улице Кооперативной,
- дома №№1-29 на улице Детково.
20 ноября с 9.00 до 17.00 от электроснабжения будут отключены:
- дома №№129, 131, 133, 135 на проспекте Гагарина,
- улицы Ломоносова, Береговая,
- переулки Ломоносова, Красногвардейский, Береговой,
- дома №№ 35, 36, 37, 38, 39 на улице Продольной,
- Северный переулок,
- дома №№1-19 на улице Болотной,
- Болотный тупик,
- дома №№9-12 на улице Песочной.