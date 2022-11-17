ЖКХ

Замену котлов и обслуживание ливневки обсудили на заседании гордумы в Пскове

12 вопросов рассмотрели на заседании члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы. Заседание состоялось в четверг, 17 ноября, под председательством Григория Стороненкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Фото: пресс-служба ОМСУ Пскова

Одним из самых важных был вопрос об одобрении крупной сделки, совершенной «Псковскими тепловыми сетями». Речь шла об оплате проектных работ по реконструкции оборудования котельной №9 (улица Инженерная, 3) с заменой трех водогрейных газомазутных котлов мощностью 100 Гкал каждый. Предельная сумма была установлена в размере 8,1 млн рублей, но в итоге контракт заключили на сумму 6,8 млн рублей.

Также депутаты обсудили вопрос о ливневой канализации на улицах Майора Доставалова и Шестака протяженностью 1,2 км, которую администрации города планирует закрепить за муниципальной «Специализированной службой». Цель такого шага - необходимость технического обслуживания этой ливневки.

После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю городской Думы включить все 12 вопросов в повестку дня очередной думской сессии, которая предварительно запланирована на 25 ноября.