ЖКХ

Более 250 кубометров мусора вывезли с новоржевских свалок за два дня

Более 250 кубометров мусора вывезли с новоржевских свалок за два дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Так, первой точкой уборки 21 ноября стала Рабоче-Крестьянская улица, а далее ломовоз приступил к уборке свалки на пересечении улицы Александра Заходского и Рабочего переулка. За первый день сотрудникам предприятия удалось вывезти за три рейса 90 кубометров не ТКО из-за неблагоприятной погоды и большого объема работы.

Сегодня, 22 ноября, свалки были ликвидированы на улицах Володарского, Пушкина, Комсомольской, Молодежной, Карла Маркса, а также навалы возле кладбища. Только за сегодняшний день с территории Новоржева было убрано 150 кубометров мусора.

На 23 ноября ломовозу предстоит ликвидировать две свалки на улице Пушкина и Володарского.