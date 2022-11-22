ЖКХ

Продолжается монтаж газопровода «Новоржев - Пушкинские Горы»

Подрядчики смонтировали два километра трубы межпоселкового газопровода «Новоржев - Пушкинские Горы». Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»



«Посетили место начала строительства газопровода "Пушкинские Горы - Новоржев". Даже такие снегопады при незамёрзшей ещё земле не мешают газовикам делать свою работу. Уже смонтировано около 2 км трубы из необходимых 8,6 км. После контроля качества сварки трубопровод будут заглублять в землю», - рассказал Армен Мнацаканян.

Парламентарий посетил Пушкиногорский район с рабочим визитом. Начали они с коллегами с большого совещания по дорожной отрасли. В администрации Велейской волости по поручению исполняющего обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова собрались заместитель главы комитета Дмитрий Смирнов, руководитель «Псковавтодора» Павел Кипрушев, а также районные власти, депутат Собрания Оксана Филиппова, глава волости Светлана Алексеева.

«Обсудили вопросы расчистки дорог в зимний период, с этим есть определённые трудности. По проблеме транзита большегрузов через Велье решили, что будут использованы ограничения по тоннажности автомобилей. Переговорили с настоятелем местного храма отцом Дмитрием. Решили, что и церковь и прилегающую территорию необходимо оформить, как положено. Сейчас имущество нигде не числится, значит, невозможно принимать меры по ремонту и реставрации», - отметил депутат.

Также они почтили память героев Великой Отечественной войны на центральном воинском захоронении Пушкинских Гор. «Недавно был закончен его ремонт, - напомнил парламентарий. - Выделены областные средства в сумме 700 тысяч рублей».