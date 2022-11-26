ЖКХ

Россияне могут меньше платить за услуги ЖКХ на фоне повышения тарифов с 1 декабря

Многие россияне имеют право на льготы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вспомнить об этом особенно важно сейчас - накануне повышения с 1 декабря 2022 года тарифов на некоторые коммунальные услуги.

По федеральному стандарту доля собственных расходов россиян на оплату ЖКХ не может превышать 22 процентов. Поэтому правительство РФ еще в 2005 году приняло постановление о субсидиях на оплату жилья и услуг в сфере ЖКХ, сообщил «Российской газете» адвокат Олег Сухов.

В этом документе определено, что право на компенсации имеют все категории граждан независимо от вида жилого помещения и прав на него (наем или собственность). Главным поводом для выплаты субсидий является тот факт, что семья или человек, если живет один, платит более 22% от своего дохода за ЖКУ и жилье.

Единственное условие - чтобы не было задолженности по оплате коммунальных услуг. Сумма субсидии рассчитывается ежемесячно и зависит от размера оплаты за конкретное помещение, а также от размера региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ. В каждом регионе они разные и устанавливаются местными органами власти.

Затраты многодетных семей на оплату ЖКХ компенсируются в соответствии с указом Президента РФ № 431 от 05.05.192 года. Многодетные семьи получают скидку по оплате коммунальных услуг в размере не ниже чем 30 процентов. Местные власти могут установить для них и более весомые преференции.

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами полагается компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ в размере 50 процентов. При этом, если потребление услуг определяется по приборам учета, то компенсация происходит в пределах нормативов потребления (ч. 13 ст. 17 Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 года).

Дополнительно, власти компенсируют инвалидам I и II групп расходы на уплату взноса на капремонт общего имущества многоквартирного дома (ч. 14 ст. 17 Закона N 181-ФЗ).

Государство компенсирует участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий 50 процентов оплаты услуг ЖКХ (ст. 3, пп. 4 п. 1 ст. 13, пп. 5 п. 1 ст. 15, пп. 5 п. 1 ст. 16 Закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ). Точно такой же льготой обладают инвалиды боевых действий и ВОВ.

Кроме того, 50 процентную компенсацию получают нетрудоспособные члены семьи погибшего (или умершего) участника или инвалида Великой Отечественной войны, ветерана или инвалида боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (п. 1 ст.21 закона № 5-ФЗ «О ветеранах»).

После завершения боевых действий или возвращения домой, участники специальной военной операции войдут в категорию участников боевых действий и станут получать соответствующие их статусу компенсации.

В предоставлении льгот может быть отказано, когда у гражданина есть задолженность по оплате услуг ЖКХ за три последние года. Причем эта задолженность должна быть подтверждена вступившим в силу судебным решением о ее взыскании.