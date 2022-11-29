В каком случае можно снизить оплату за отопление, рассказала эксперт

В каком случае можно снизить оплату за отопление, рассказала начальник службы энергосбыта МП «Псковские тепловые сети» Екатерина Максимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Екатерина Максимова также пояснила, что у каждого дома своя тепловая нагрузка, даже если внешне они ничем друг от друга отличаются.
«Есть два внешне идентичных дома. В одном из них быть может установлен автоматизированный теплоузел, а в другом могут быть демонтированы батареи на лестничных пролётах. Поэтому квитанции за тепло могут отличаться у потребителей. Объем тепловой энергии может быть разный», – добавила она.