ЖКХ

В каком случае можно снизить оплату за отопление, рассказала эксперт

В каком случае можно снизить оплату за отопление, рассказала начальник службы энергосбыта МП «Псковские тепловые сети» Екатерина Максимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если температура в квартире ниже 18 градусов, то вы имеете право на перерасчет. Составляется акт, и за каждый градус понижения температуры производится понижение расчета размера платы», – отметила гость студии.

Екатерина Максимова также пояснила, что у каждого дома своя тепловая нагрузка, даже если внешне они ничем друг от друга отличаются.

«Есть два внешне идентичных дома. В одном из них быть может установлен автоматизированный теплоузел, а в другом могут быть демонтированы батареи на лестничных пролётах. Поэтому квитанции за тепло могут отличаться у потребителей. Объем тепловой энергии может быть разный», – добавила она.