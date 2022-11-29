ЖКХ

Контейнеры для ТКО заменили на одной из площадок в Пскове

Семь контейнеров для ТКО объемом 1,1 кубометра выставили на контейнерную площадку у дома №75 на улице Юбилейной в Пскове, где ранее стоял контейнер объемом 8 кубометров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Данный контейнер открытого типа, мусор из которого разлетался по контейнерной площадке и ближайшим дворам, а в летнее время был еще и местом обитания большого количества птиц. Замена большого контейнера осуществлена на основании заявки от УГХ, куда обратились местные жители. Новые же контейнеры оснащены крышками, что будет способствовать поддержанию санитарно-эпидемиологической обстановки для всех домов, которые будут пользоваться данными контейнерами», - отметили в компании.

Вывозить эти контейнеры намного удобнее, и они подходят для всех типов мусоровозов с задней загрузкой, заметили в «Экопроме».

Вывоз данных контейнеров будет осуществляться на ежедневной основе с 30 ноября.