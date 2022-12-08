ЖКХ

Большинство респондентов ПЛН не удовлетворены уборкой дворов от снега

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (77,95%) не удовлетворены уборкой дворов от снега в Пскове. Это следует из опроса, в котором принял участие 331 человек.

Еще 9,37% читателей, принявших участие в опросе, считают, что двор убирают качественно. 6,04% респондентов также удовлетворены уборкой, однако отмечают, что снег иногда убирают с опозданием.

3,02% голосующих отметили, что дворы убирают удовлетворительно, но не вывозят снег. 2,42% участников опроса не могут определиться с точным ответом. По их мнению, снег то хорошо убирают, то плохо. Чуть более 1% голосующих выразили безразличие к данной теме.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?»