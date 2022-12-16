ЖКХ

Вывоз ТКО затруднён в Псковской области из-за последствий снегопада

В связи с погодными условиями вывоз твёрдых коммунальных отходов в Псковской области затрудняется нерасчищенными дорогами и контейнерными площадками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала ООО «Экопром».

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром»

«Из-за большого количества снега к контейнерным площадкам не подойти. Проехать многотонной машине и вовсе невозможно. Если доступ к площадке имеется, то контейнер может быть завален сугробом после уборки двора техникой. Выкатить такой контейнер нереально. А если он ещё и вмерз в этот сугроб? Для понимания: вес наполненного контейнера 1,1 м3 - более 250 кг, даже выкатить такой контейнер из снега трудно», - рассказали сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО.

По их словам, также доступу к контейнерным площадкам препятствуют и машины жильцов, которые паркуются около мусорных баков.

«Жители Невельского района третий день во всех соцгруппах обвиняют филиал ООО "Экопром" в неисполнении обязательств по вывозу мусора. Но сами же скидывают фотографии переполненных контейнеров, утопающих в снегу и без возможности подъезда к ним. Работа с администрацией Невельского района ведется. Регоператором перестраиваются маршруты, выполняются дополнительные, установленные вне графика рейсы, мусор вывозится по мере расчистки дорог и контейнерных площадок», - отметили в компании.

Филиал ООО «Экопром» обратился к коммунальным службам с просьбой активизировать работу по ликвидации последствий снегопада.

«Жителей региона просим скидывать фотографии заваленных снегом мусорных контейнеров с указанием адреса в соцсеть», - добавили в компании.