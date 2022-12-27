ЖКХ

Администрация Себежа подарила деревне Клёвино контейнерную площадку

Новая контейнерная площадка появилась в деревне Клёвино Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром».

«Новые контейнерные площадки продолжают появляться на территории региона. Таким новогодним подарком порадовала администрация городского поселения "Себеж" жителей деревни Клёвино, где проживает порядка 50 человек. Мы заботимся о чистоте даже в самых маленьких районах нашей области!» - отметили в филиале компании.

Мусор из населённого пункта будут вывозить по понедельникам и пятницам.