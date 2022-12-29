ЖКХ

Псковичей приглашают на всероссийский конкурс лучшего благоустройства двора зимой

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе лучшего благоустройства двора зимой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 28 февраля на сайте. Конкурс пройдёт по следующим номинациям: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе» (праздники, культурные и спортивные события и т.п.), «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» (каток, горка, ледовая крепость и т.п.), «Лучшее зимнее оформление двора» (новогодняя елка, ледовые или снеговые фигуры и т.п.).

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 28 февраля на странице конкурса.

«Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно простая — это описание той практики, которая есть в доме, с приложением фотографий», – заявил председатель оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Марат Нуриев.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможности тиражировать практику. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.

Проведение конкурса поддерживают партийные проекты «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, публично-правовая компания «Фонд развития территорий».