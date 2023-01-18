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В Псковской области расширили меры поддержки участников программы социальной догазификации

18.01.2023 14:37|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области ввели дополнительные меры поддержки участников программы социальной догазификации. Соответствующие изменения губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в положение о порядке возмещения затрат отдельным категориям граждан Российской Федерации по подключению газового оборудования к сетям газораспределения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, расширен перечень льготных категорий. Право на возмещение затрат получили члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Увеличена с 70 до 100 тысяч рублей сумма единовременной выплаты, которую собственник догазифицируемого домовладения может использовать как на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования (газового котла, газовой плиты, прибора учета газа или газового водонагревателя), так и на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка (по желанию и в любых пропорциях).

Кроме того, согласно постановлению, граждане, которым ранее уже была выплачена компенсация на возмещение затрат, могут рассчитывать на получение дополнительной финансовой поддержки. Но не более чем на общую сумму 100 тысяч рублей.

Напомним, что в Псковской области помимо соцподдержки для льготных категорий граждан, прописанных в постановлении, на покупку газового оборудования и строительство сети газопотребления внутри земельного участка могут быть направлены и средства материнского капитала. Такая возможность для многодетных родителей закреплена в областном законе «О региональном материнском капитале».

Теги: #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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