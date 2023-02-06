ЖКХ

Псковичи выбросили в окно одежду, которой дворники заполнили пять контейнеров

Жильцы дома №18а на улице Киселева в Пскове выбросили в окно одежду, которой дворники заполнили пять контейнеров для твёрдых коммунальных отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Делать как жильцы дома №18а на улице Киселева в Пскове, выкинуть с 5-го этажа в окно одежду объёмом, равному 5 контейнерам по 1,1 куб м, - категорически запрещено! Из-за такого безответственного поступка дворники управляющей организации были вынуждены вручную собирать выброшенные вещи и носить к контейнерной площадке. К тому же, своим наплевательским отношением на окружающих можно было причинить физический вред прохожим», - отметили в компании.

Эксперты добавили, что старую одежду лучше сдавать на переработку или для вторичного использования, поскольку это более экологичное решение. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.