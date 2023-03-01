ЖКХ

Водоснабжение восстановили на одной из улиц Великих Лук после вмешательства прокуратуры

Водоснабжение на одной из улиц Великих Лук восстановили после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура Псковской области в связи с исполнением поручения генерального прокурора Российской Федерации проверила соблюдения прав жителей домов, расположенных на улице Солнечной в Великих Луках. Там отсутствовало централизованное водоснабжение.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования 5 октября прошлого года МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки» обеспечило прокладку центральной сети водопровода от улицы Декабристов в сторону улицы Солнечная.

На сегодняшний день выполнен весь комплекс работ. Это позволило ввести систему водоснабжения в эксплуатацию и подключить все дома, расположенные на улице Солнечной, к водопроводу.