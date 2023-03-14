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Осознанность или выгода: зачем псковичам сортировать мусор?

14.03.2023 11:40|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему условий для раздельного сбора мусора в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Тема раздельного сбора мусора в Псковской области становится все более актуальной. За последнее время в регионе появилось множество специальных контейнеров для сбора пластика. Жители области активнее принимают участие в акциях по сбору вторсырья.

По данным Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», по итогам прошлого года раздельным накоплением ТКО были охвачены чуть больше половины населения страны. Существенное увеличение охвата отмечено в Псковской области, она вошла в список пяти регионов, где удалось достичь стопроцентного результата. То есть исследования показывают, что возможности для реализации раздельного сбора мусора есть, но на деле все мы видим, что граждане не очень-то ими пользуются. Ведь даже внутри специальных контейнеров для пластика до сих пор можно найти абсолютно любой вид отходов.

Жители нашего региона массово не занимаются бытовой сортировкой мусора по многим причинам: из-за незнания или неумения, из-за отсутствия мотивации или просто потому, что они не видят смысла в этом процессе — у многих есть убеждение, что содержимое разных баков вывозит одна машина. Побудить граждан активнее заниматься сортировкой предлагается несколькими способами: от штрафов до поощрения. Но наказывать или поощрять пока что тоже нет возможности. А развивать экомышление - наверное, самый верный способ, хоть и довольно долгий. Сегодня мы решили выяснить, действительно ли во всей области созданы условия для раздельного сбора мусора? Пользуются ли жители региона возможностями для сортировки? Как можно стимулировать людей к раздельному сбору отходов? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

В населенных пунктах, расположенных дальше от городов, более заметна эффективность внедрения инфраструктуры для раздельного сбора мусора, рассказал директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев. По его словам, у людей, особенно у молодежи, все больше появляется интерес и осознанность в теме экопотребления.

«В городах менее, а вот все, что касается населенных пунктов подальше от городов, то там ситуация лучше. Я неоднократно говорил, что раздельному сбору мусора, в отдельные контейнеры, должна предшествовать большая работа. Работа начинается с детского сада, семьи, школы. Тогда, конечно, все будет так, как надо. А когда ты подходишь к контейнеру для пластика, открываешь крышку, а внутри 60% ТКО, тогда, конечно, диву даешься, контейнер приходится грузить совместно с другим мусором, а не в отдельную машину. Самое главное – это менталитет наших людей, в первую очередь все от них зависит. Также частный сектор, который по договору имеет только один контейнер, для ТКО. Я привожу всегда в пример себя: у меня два контейнера, один для ТКО, другой для пластика. Это все зависит от человека, насколько он готов. Большое информационное поле должно быть, большая работа должна происходить. Здесь не только мы, здесь и комитет должен работать, и управляющие компании, здесь должны быть цепочки, потому что контейнеров больше будет. Сейчас комитет закупил еще 2000 контейнеров, их еще больше прибавится. А так в целом все нам нравится, желание у людей есть. Больше даже молодежь тянется к этому, осознание у них приходит. Это, на самом деле, приятно».

Использование возможностей для сортировки отходов зависит исключительно от желания конкретного человека, утверждает руководитель проекта «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров. Более того, люди, которые уже стремятся к сортировке, должны знать правила раздельного сбора. Для этого нужно уделять больше внимания экопросвещению.

«Я новости слышал, что регион вошел в топ-5. Для меня эта новость была большой неожиданностью. Если говорить о том, насколько возможно вести раздельный сбор мусора в Пскове или вообще в любом другом городе, это зависит от конкретного человека. Если у него есть желание сортировать мусор дома или на даче, или в деревне, то он может спокойно этим заняться. Другое дело, что надо знать обязательно определенные правила, то есть основные принципы сортировки. Достаточно просто, например, положить в мусорное ведро пластиковую бутылку из-под молока. Ее нужно обязательно немножко промыть, смять, чтобы уменьшить объем. И только тогда это можно отнести к вторичному сырью, но при условии, что эта бутылка отправится на переработку, только в этом случае она принесет пользу и из нее можно будет сделать что-то новое. Если, например, этого не делать, то все, к сожалению, идет в общую кучу мусора. Кроме того, многие думают, что вся бумага – это макулатура, которую можно переработать. Но, например, те же чеки переработать нельзя, потому что термобумага к макулатуре не относится. Или, например, бумага из-под пиццы тоже не пойдет в макулатуру, к сожалению. Что касается в принципе экологического просвещения, мы этим занимаемся активно в рамках нашего проекта, проводим в школах уроки и лекции. Недавно у нас экоцентр открылся, мы там планируем такие мероприятия проводить. Особенно региональныму оператору я бы посоветовал заниматься просветительской деятельностью и слушать, в первую очередь, людей, отзывы. Потому что, например, в социальных сетях у них комментарии закрыты, хотя было бы хорошо, чтобы они знали о том, как, например, к ним относятся люди. Может быть, какие-то положительные моменты, я уверен, могли бы выделить. Поэтому здесь нужно активно работать с населением, в первую очередь, чтобы они знали, как это делать».

По мнению депутата Псковской городской Думы, председателя комитета по ЖКХ и благоустройству Юрия Бурлина, нужно вовлекать бизнес в тему сортировки мусора. Пока люди не видят выгоды в теме раздельного сбора отходов, они вряд ли будут массово заниматься этим.

«Мне кажется, мы в начале пути, может быть, в средине. Двигаемся мы быстрее кого-то, но не думаю, что сильно кого-то обгоняем в этом направлении. Насколько я знаю, у нас есть корзины для сбора пластика во дворах. Насколько я знаю, не во всех, где-то ставили, где-то - нет. Наверное, по дворам установлено только 10-15% корзин для раздельного сбора. По этой дороге еще идти и идти. В хорошем смысле нужна пропаганда, нужно рассказывать об этом. Может, какие-то нематериальные или небольшие материальные вещи, какие-то плюшки за это давать, купончики и так далее, пытаться бизнес в это вовлекать. Пока это невыгодно, люди, конечно, хоть и готовы разделять… Я знаю, что батарейки отдельно собирают, куда-то в Ikea раньше возили, сейчас не знаю, куда. Крышки пластиковые собирали. Все по мелочи, но какие-то маленькие шаги. С удовольствием бы, наверное, поработал в сфере детского образования. В садиках - не знаю, но в школах точно. Потому что если взрослые уже инертны в каких-то вещах, не всегда в эту историю верят, то дети положительно на эту историю смотрят. У меня в школе, я знаю, собирают. Не знаю, насколько такая практика распространена во всех этих школах, частная это инициатива руководителя или что-то еще, но сбор батареек идет, может, сбор крышечек. Я думаю, что пока еще далеко до стопроцентной переработки. На это надо не то, чтобы денег, надо об этом просто больше говорить, подсвечивать, возможности какие-то организовывать. Потому что если это невыгодно для бизнеса, бизнес пойдет небыстро, нескоро».

В Островском районе жители сортируют пластик, возможности позволяют, рассказал глава района Дмитрий Быстров. На его взгляд, для достижения высокого процента раздельного сбора отходов требуется время.

«Чтобы перейти полноценно к раздельному сбору мусора, я думаю, пройдут годы. Есть много практик других стран, в том числе европейских, когда законопослушные граждане европейских государств десятилетиями шли к этому. У нас эту культуру начали прививать, наверное, более 10 лет назад, я сейчас говорю про Псковскую область. Если, в частности, Островский район рассматривать, сбор пластика отдельно происходит. Народ выделяет эту фракцию из мусора, который выбрасывает. Но раздельный сбор предполагает еще другие разделения. То есть, в принципе, с учетом того, если человек уже начал разделять пластик от других видов отходов, это уже, я считаю, хороший, правильный сигнал. Но вместе с тем, еще раз повторюсь и к началу разговора вернусь, что нужно только время. Причем, я думаю, продолжительное. Может быть, какие-то программы стимулирования для граждан ускорят эти процессы. То есть, по щелчку это, безусловно, не произойдет. Я уже фантазирую, но, думаю, если все граждане будут целенаправленно разделять мусор, что упростило бы его переработку, то можно было бы говорить о снижении тарифа. Но это, опять же, пока мои мысли, идеи, и это далекая перспектива. В этой связи я считаю, что население готово, но нужно время, чтобы они полноценно этот раздельный сбор выполняли».

Нужно создавать такие экономические условия, чтобы граждане хотели заниматься раздельным сбором мусора, уверен директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Он добавил, что также необходимо найти актуальное применение переработанным отходам.

«Тут надо исходить как раз не от жителей, а от экономической заинтересованности. Я уже давно говорю и пытаюсь донести эту мысль, что надо делать такую систему, когда жители, которые отходы производят, но сортируют их, чтобы у них было меньше оплаты, и тогда все встанет на свои места. То есть люди будут заинтересованы платить меньше, а из раздельных собранных отходов можно будет производить товары, то есть пускать их на вторичную переработку. Опять же, именно муниципалитеты, государственные структуры должны, на мой взгляд, продумать систему, когда та же уличная мебель, которая будет устанавливаться в Пскове, например, или в других городах, должна быть изготовлена из сырья, которое прошло вторичную переработку. То же самое с дорогами. Стекло, например, можно использовать при производстве асфальта, которое повышает износостойкость покрытий, и так далее. То есть надо идти не от того, хотят ли этого жители, а надо создавать такие экономические условия, чтобы жители хотели».

Выстроить отношение людей к сортировке отходов - это масштабная работа, требующая соответствующей инфраструктуры. Псковская область находится на начальном этапе внедрения современного подхода к утилизации и переработке сырья. Многие признают, что этот путь нелегкий и долгий. Но уже заметны первые достижения. Жителям региона еще нужно пересмотреть свое отношение к теме бытовой сортировки отходов. Большинству внимательно изучить правила раздельного сбора мусора и не забывать применять их на практике.

Анастасия Сливинская

Теги: #ЖКХ #регион60 #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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