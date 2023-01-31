Куда сдать пластиковые крышечки от бутылок в Пскове

Сортируя мусор, человек старается сократить свой экологический след. Однако, многие экологические привычки имеют накопительный эффект, и их результат можно оценить спустя время. Пластиковая бутылка сама по себе пригодна для переработки. Однако многие отправляют её в контейнер для вторсырья, не зная, что крышка от бутылки тоже может наложить свой отпечаток на экологию и не только.
Псковская Лента Новостей узнала, как, собирая самую маленькую часть пластиковой бутылки, можно помочь детям.
Фото: piqsels.com/ru
«Добрые крышечки» – это общероссийский эколого-благотворительный волонтерский проект. Он организован совместно с общественным движением «Добрые крышечки» и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Акция направлена на сбор пластиковых крышечек для покупки инвалидных колясок и другой реабилитационной техники детям с ОВЗ из приёмных семей.
Как рассказала координатор проекта в Псковской области Кристина Наливкина, у акции есть две составляющих.
Пластиковые крышечки от бутылок и пакетов начинают собирать в различных пунктах приема. Затем крупная партия крышек отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на счет фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Отчет о сборах и информация о проекте представлена на их сайте.
Какие крышки нужно собирать – понятно. Но что дальше? Куда приносить? Кому отдавать? Для этого на сайте проекта представлена карта.
Кристина Наливкина отметила, что сейчас к акции подключается много школ и детских садов. Они накапливают пластик у себя, в затем передают ей.
«Собирают и организации. Плотно сотрудничаем с почтой. Очень много сейчас садиков и школ подключаются, собирают у себя. В дальнейшем они связываются с нами. Собранное вывозим на склад. Когда набирается определенный объем, вывозим в Тверскую область в город Торопец, где есть пункт приёма. Сам завод находится в Твери, но до него нет возможности доехать. После того, как крышечки покинули пункт сбора, их довозят до завода, сдают, и деньги начисляются уже автоматически в фонд. Бывает, что возникает проблема с вывозом большого объёма крышечек, нередко приходится задействовать грузовой транспорт, но такая возможность есть не всегда, поэтому были бы очень рады сторонней помощи», – пояснила она.
Технической возможности узнать объем собранных крышек в Псковской области у Кристины Наливкиной нет, но количество получается достаточно большим. Иногда для вывоза приходится задействовать «ГАЗель», поскольку в легковой автомобиль они не вмещаются.
В декабре экобокс для приема крышек появился в Пскове. Завод «Титан-Полимер» предоставил его Ресурсному центру добровольчества, который располагается по адресу: улица Конная, 2.
Экобокс для приема пластиковых крышек на заводе «Титан-Полимер»
Сбор крышек на улицах исключает их попадание в почву, частично очищая города, считают в Ресурсном центре. По словам руководителя центра добровольчества, депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой, волонтеры приносят крышечки в карманах из дома. Помимо участия в сборе, ребята предлагают альтернативные варианты использования отходов. На одном из форумов, где участвовали представители центра, экологические компании показали машинки, которые из пластиковых крышечек делают значки. В ближайшее время в центре добровольчества ожидают приток псковичей с пластиковыми отходами.
«Люди, как правило, часто не задумываются о том, что выбрасывают материалы, которые принадлежат переработке, а также, что за них можно получить хоть небольшие, но суммы для пожертвования на благотворительность. Отношусь к этой идее положительно, и всегда только "за" такой формат. Мы помогаем и природе, и делаем добрые дела. Понимаем, что после мероприятий у нас появляется большое количество пластиковых бутылок. Возможно, рассмотрели бы вариант установки контейнера по сбору пластиковых бутылок, но это на будущее», – сказала Алеся Михачева.
Жители города быстро подхватывают акцию «Добрых крышечек» и стараются в ней участвовать. Так, в комментариях к записи Ресурсного центра добровольчества о сборе псковичка поделилась фотографией своего домашнего экобокса. Вскоре она получила приглашение от центра «опустошить» его на Конной. Некоторые псковичи самостоятельно оборудовали в подъездах боксы для сбора.
«Псковичи замечательно относятся к акции. Проект легко подхватывают. Даже у меня в подъезде без моего участия разместили контейнер для сбора, кто-то где-то услышал и решил сделать доброе дело. Я выхожу из дома, смотрю - бутылка стоит для крышечек. Думаю, вот это здорово, в моем подъезде жильцы сами начали собирать», – привела пример участия псковичей региональный координатор проекта.
Фото: piqsels.com/ru
Поражает активность жителей в сборе крышек и заведующую Тямшанским домом культуры Ирину Фомину. Экобокс дому культуры передали недавно, и его наполняемость в середине недели уже удивила заведующую.
Фото: Тямшанский дом культуры
Жители деревни могут тоже присоединиться к акции и принести в дом культуры ненужные, на первый взгляд, крышки. Тямшанский дом культуры работает в будние дни с 10:00 до 21:00. В январе экобокс появился и в Тямшанской гимназии, где его будут пополнять школьники и педагоги.
В 2022 году благотворительная акция в России собрала более 230 тонн крышек. На вырученные 5,5 млн рублей удалось помочь 28 детям. С новыми боксами увеличится и количество сданных крышек, так как растет охват и увеличивается количество мест, куда их можно принести. Остается только собирать крышки и удивляться, как настолько маленькая часть пластиковый бутылки может помочь ребёнку.
Светлана Герасимова