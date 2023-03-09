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Мухи с котлетами

Псковская область традиционно является антилидером во многих рейтингах, но только не в тех, что касаются экологии. Регион считается одним из самых чистых в стране, а теперь еще и достиг 100-процентного охвата населения раздельным накоплением отходов. Но не стоит обольщаться, это не означает, что все жители стали сортировать мусор и записались в ряды «зелёных».

По данным Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», по итогам прошлого года раздельным накоплением ТКО были охвачены чуть больше половины населения страны. Псковская область вошла в список пяти регионов, где удалось достичь стопроцентного охвата.

Речь не о том, что все жители перешли к осознанному потреблению и сортировке отходов, а об обеспечении самой возможности правильно утилизировать вторсырьё. Раньше даже те, кто хотел разделять мусор, не могли этого делать из-за отсутствия мест, куда его можно принести. Теперь в ряде регионов России установили тысячи контейнеров, в которые можно выбрасывать различные фракции, пригодные для переработки.

В Псковской области во всех районах имеются такие баки, большая часть их них предназначена для пластиковых отходов - бутылок из-под напитков, шампуней, моющих средств, пакетов. Местами можно заметить контейнеры с наклейкой «Вторсырье», куда разрешается складировать не только пластик, но и бумагу, стекло, металл. В ряде населенных пунктов есть синие сетки для ПЭТ-бутылок — туда следует опускать только пластиковые ёмкости определенной маркировки.

К сожалению, все указанные выше баки не всегда используются по назначению. Люди то ли не понимают, что можно выбрасывать в специальные контейнеры, то ли попросту не хотят это делать. Вместо вторсырья в ход идут доски, ветки, земля, пни, кирпичи и даже животные. В сетчатые баки тоже складируют всё, что угодно, но только не ПЭТ: часто по соседству с пластиковой тарой лежит коробка из-под пиццы или стеклянная бутылка. О том, что пластик нужно мыть и прессовать перед утилизацией, даже говорить не приходится. Людям бы сначала научиться читать таблички, на которых русским языком написано, что туда можно выбрасывать.

Казалось бы, почему большинство наших сограждан по-прежнему не могут разделять мусор, ведь им для этого создали все условия? Причин тому может быть масса — от банальной лени до недоверия компаниям, которые вывозят мусор. Бытуют легенды о том, что содержимое разных баков вывозит одна машина, либо пластик всё равно отвозят на свалку. При этом о процедуре вывоза вторсырья уже не раз писали, снимали целые сюжеты, демонстрирующие путь бутылки от дома потребителя до места переработки.

Другие противники раздельного сбора считают, что сортировать мусор слишком сложно и неудобно. Нужно обзавестись несколькими вёдрами, где-то хранить макулатуру, тратить время и силы на вынос каждой фракции в контейнер. Я таких людей прекрасно понимаю: в нашей жизни и без сортировки мусора полно забот.

Среди моих знакомых единицы ответственно относятся к утилизации мусора. Пара-тройка человек поставили дома отдельное ведро для пластика, кто-то отказался от пакетов и пользуется экологичным шоппером, другие по пути домой не преминут выбросить пластиковую бутылку из-под воды именно в тот контейнер, в который положено. Я и сама, чего уж греха таить, не сортирую отходы. Моё ответственное потребление сводится к хождению в магазин со своим пакетом, сдаче батареек и некоторых других фракций в пункты сбора, выбрасыванию мусора исключительно в урны и контейнеры, а также освещению деятельности «зелёных».

Их, кстати, в городе развелось немало. С завидной регулярностью в Пскове проходят различные акции по сбору вторсырья, открываются всё новые базы, куда можно привезти некоторые виды мусора. Например, после новогодних праздников экоактивисты устроили сбор живых ёлок с целью их последующего измельчения и отправки в приюты для животных.

Ежегодно различные организации собирают батарейки, макулатуру и другой бытовой мусор, который можно переработать. «Зелёных» инициатив с каждым годом всё больше, как и их сторонников. Но «армия» равнодушных к вопросам экологии по-прежнему велика.

Возможно, проблему и получится решить «сверху», но лишь частично. Идея ввести штрафы за отказ от сортировки мусора в регионах, где созданы соответствующие условия, звучит вполне здраво, хоть многие и считают такой подход несвоевременным. Отчасти они правы, так как мусороперерабатывающих предприятий в стране катастрофически мало, а современных экотехнопарков и вовсе нет. Но их появление вряд ли существенно повлияет на экологическое мировоззрение людей. На мой взгляд, наказание рублём за выброшенную не в тот контейнер бутылку сработало бы быстрее, чем разговоры о вреде окружающей среде или весть о строительстве нового завода.

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Ещё один допустимый вариант — поощрять людей за раздельный сбор мусора. Например, снизить тариф на оплату вывоза мусора для тех, кто его сортирует. Правда, в настоящее время это так же сложно реализовать, как и ввести санкции: контролёров на каждую квартиру не напасёшься и возле каждого бака не поставишь.

Остаётся уповать на то, что люди рано или поздно что-то поймут, пересилят себя, выйдут из зоны комфорта и начнут формировать полезные привычки. Да, сделать жизнь экологичной, при этом не снизив её уровень, непросто. Но это самый простой и эффективный вариант решения проблемы с мусором — уменьшить потребление и сделать его более осознанным. Покупать только то, что действительно нужно, минимизировать использование пластика. Гроздь бананов или одинокий огурец совсем не обязательно класть в пакет, одноразовую посуду можно заменить биоразлагаемой.

А там, глядишь, дело дойдёт и до сортировки. Кстати, если взять за правило «мухи отдельно, котлеты отдельно», можно не только уменьшить объем свалок, сохранить ресурсы и дать мусору вторую жизнь. На его сортировке можно немного подзаработать — за сдачу некоторых фракций в пунктах приёма вторсырья платят деньги.

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Ульяна Ловыгина