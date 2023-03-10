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Общество

Экологический центр торжественно открылся в Пскове

11.03.2023 20:14|ПсковКомментариев: 0

Экологический центр «Экопрактика» торжественно открылся в Пскове сегодня, 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор центра, активист проекта «Экомышление» Виктория Посадская.

Фото здесь и далее: Виктория Посадская

Открытие экоцентра прошло в формате круглого стола. На встречу пришли эковолонтеры, представители Молодежного центра, союза эковолонтерских организаций, Центра доступной абилитации «Добрея», кулинарной мастерской «Печорские дары», Института переработки вторсырья. Команда экоцентра рассказала об особенности этого места и о планах.

Во второй части встречи гости рассказывали, чем они занимаются в свете экологии. В ходе такого общения появились идеи о совместных мероприятиях, развитии проектов.

«Формально, мы все друг друга знаем, но было классно, когда мы все собрались в одном месте. Здорово, что этим местом стал наш экоцентр. Такая встреча позволила нам обменяться опытом, узнать полезное о проектах друг друга и договориться о взаимодействии. Ведь мы все за одно - за благоприятную окружающую среду», - рассказала директор центра «Экопрактика» Виктория Посадская.   

Название центра выбрано неспроста. Команда экоцентра занимается экопросвещением и проводит экоуроки в школах в рамках проекта «Экомышление».

В экоцентре будут проводить интерактивные занятия, организуют выставку-экспозицию с историей мусора, также будут просмотры кинофильмов и прием вторсырья.

Псковичи могут принести туда пластиковые крышечки, батарейки, LED лампы, пластиковые карточки, блистеры от таблеток, чеки и талоны, винные пробки, разный ненужный декор и книги.

«Мы долго шли к этому, набирались опыта и знаний, советовались с экоактивистами из других регионов. Открытие первого в Псковской области экоцентра при поддержке областного движения "Экомышление" - важное событие для нашего региона. Наша главная цель - сделать это место центром притяжения для всех, кто хочет вести экологичный образ жизни!» - отметил руководитель проекта «Экомышление», член Общественной палаты Псковской области, член Экспертного Совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

Режим работы экоцентра пока ограниченный, по выходным дням. Более подробную информацию можно найти в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Экологический центр расположился по адресу: Набережная реки Великой, дом 6, офис 8 (здание бизнес-инкубатора).

Теги: #экология #экомышление
Источник: Псковская Лента Новостей
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