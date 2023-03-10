Экологический центр торжественно открылся в Пскове

Экологический центр «Экопрактика» торжественно открылся в Пскове сегодня, 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор центра, активист проекта «Экомышление» Виктория Посадская.
Фото здесь и далее: Виктория Посадская
Открытие экоцентра прошло в формате круглого стола. На встречу пришли эковолонтеры, представители Молодежного центра, союза эковолонтерских организаций, Центра доступной абилитации «Добрея», кулинарной мастерской «Печорские дары», Института переработки вторсырья. Команда экоцентра рассказала об особенности этого места и о планах.
Во второй части встречи гости рассказывали, чем они занимаются в свете экологии. В ходе такого общения появились идеи о совместных мероприятиях, развитии проектов.
Название центра выбрано неспроста. Команда экоцентра занимается экопросвещением и проводит экоуроки в школах в рамках проекта «Экомышление».
В экоцентре будут проводить интерактивные занятия, организуют выставку-экспозицию с историей мусора, также будут просмотры кинофильмов и прием вторсырья.
Псковичи могут принести туда пластиковые крышечки, батарейки, LED лампы, пластиковые карточки, блистеры от таблеток, чеки и талоны, винные пробки, разный ненужный декор и книги.
Режим работы экоцентра пока ограниченный, по выходным дням. Более подробную информацию можно найти в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Экологический центр расположился по адресу: Набережная реки Великой, дом 6, офис 8 (здание бизнес-инкубатора).