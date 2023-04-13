ЖКХ

Дмитрий Барабанов: Жители должны жаловаться на управляющие компании в прокуратуру

Жители города Пскова должны требовать от управляющих компаний качественного выполнения всех услуг, прописанных в контракте с собственниками, а в случае нарушений обращаться в контролирующие органы. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов.

«К сожалению, у нас еще осталось ощущение того, что управляющая компания — это не коммерческая организация в виде общества с ограниченной ответственностью, основной целью которого является получение прибыли, а это некая организация, которая является чуть ли не благотворителем, которая содержит территорию и обслуживает дом. И, безусловно, надо требовать те услуги, которые прописаны в контракте, заключенном между управляющей компанией и собственниками жилья, чтобы все эти услуги исполнялись безукоризненно», - сказал Дмитрий Барабанов.

Он напомнил, что в случае нарушений со стороны «управляек» необходимо обращаться в контролирующие органы — они есть в правительстве Псковской области, этими вопросами занимается и прокуратура.

«Когда человек приходит и говорит: "Вот, я звонил, а мне не ответили". Не надо звонить, надо идти и писать. До тех пор, пока мы не требуем и не защищаем свои права, мы получаем то, что получаем, к сожалению», - выразил мнение депутат.