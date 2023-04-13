Дмитрий Барабанов: Жители должны жаловаться на управляющие компании в прокуратуру

Жители города Пскова должны требовать от управляющих компаний качественного выполнения всех услуг, прописанных в контракте с собственниками, а в случае нарушений обращаться в контролирующие органы. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов.
Он напомнил, что в случае нарушений со стороны «управляек» необходимо обращаться в контролирующие органы — они есть в правительстве Псковской области, этими вопросами занимается и прокуратура.
«Когда человек приходит и говорит: "Вот, я звонил, а мне не ответили". Не надо звонить, надо идти и писать. До тех пор, пока мы не требуем и не защищаем свои права, мы получаем то, что получаем, к сожалению», - выразил мнение депутат.