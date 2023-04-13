ЖКХ

Более 10,5 тысяч заявок в рамках программы догазификации уже исполнили в Псковской области

12 апреля состоялось заседание федерального штаба по газификации. С докладами выступили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, заместитель министра энергетики Павел Сорокин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, представители федеральных министерств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Александр Новак обратил внимание регионов на необходимость оперативного выполнения поручений президента по вопросам субсидирования работ по проведению газа внутри участков домохозяйств и закупки оборудования. Региональным властям необходимо более активно применять меры социальной поддержки и обратить внимание на доступность выделенных льгот для населения. Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил важность того, чтобы работы по прокладке сетей внутри участка оплачивались по стандартным ставкам, утвержденным на региональном уровне. Это гарантирует, что стоимость подключения будет одинакова для всех абонентов.

Отметим, что на середину апреля в рамках программы догазификации в Псковской области исполнено более 10,5 тысяч заявок на подведение газа к границам участков, выполнено более 1,5 тысяч подключений. Техническая возможность присоединения к сетям создана для почти 24 тысяч домовладений.

«Успех догазификации во многом зависит от работы с населением на местах. Для увеличения количества подключений необходимо сделать работы в границах земельных участков максимально доступными для всех категорий заявителей. Газовики в свою очередь продолжают проводить регулярные встречи с населением, отвечают на все интересующие вопросы по подключению на местах», - подчеркивает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.