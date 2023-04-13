ЖКХ

Способы вывоза отходов с приусадебного участка напомнили псковичам

О вывозе мусора с приусадебных участков, стоимости данной услуги и других деталях вывоза ТКО с территории частных домов Псковской Ленте Новостей рассказали в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Как отметили в организации, у каждого садоводческого товарищества должен быть заключен договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В каждом населенном пункте должно быть определено место сбора ТКО и место сбора крупногабаритных отходов (КГО).

В филиале ООО «Экопром» напомнили:

В мусорные контейнеры можно выбрасывать только ТКО.

КГО нужно оставлять на площадках, предназначенных для сбора только этого вида отходов. Если таковая отсутствует, то рядом с контейнерной площадкой.

Отходы ТКО вывозятся в соответствии с установленным графиком.

Вывоз отходов КГО осуществляется по заявке садоводческого товарищества, управляющей организации или администрации района.

«Строительные отходы, образующиеся в результате ремонта, вывозятся в рамках индивидуального договора с лицом, осуществляющим ремонт. Складирование автомобильных шин, веток, листвы на контейнерных площадках строго запрещено!» – добавили в «Экопроме».

По вопросам заключения договора, объемам и стоимости услуг можно обращаться по телефону: 8 (8112) 201921.