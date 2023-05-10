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ЖКХ

В Порхове приступили к реконструкции очистных сооружений

11.05.2023 18:35|ПсковКомментариев: 0

Новые очистные сооружения для сточных вод должны быть построены в Порхове к середине лета 2024 года. Важный для районного центра объект вошёл в программу Комплексного развития сельских территорий,  которую финансирует Минсельхоз России. Порядок реализации проекта и его особенности 11 мая обсудили в администрации Порховского района при участии председателя областного Собрания Александра Котова, заместителя губернатора Нинели Салагаевой, председателя комитета по сельскому хозяйству Николая Романова и его заместителя Юлии Ким, представителей УКСа, авторского надзора, подрядной организации, производителя оборудования, городского Водоканала и «Маслосырзавода», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Предлагаю вместе обсудить перспективы строительства – что мы на сегодняшний день должны были сделать и что успели, что нет и почему, что нам мешает, в чём проблемы», - обратился к участникам встречи глава района Юрий Семёнов.

Муниципальный контракт с компанией «Эколос-ПроектСтрой» был заключён в конце марта. Общая стоимость реализации проекта составляет почти 647 млн рублей. На площадке уже работает техника, начались земляные работы в котловане и работы по демонтажу старых конструкций, подлежащих ремонту, и капитальных строений, предназначенных к сносу. Тем не менее, уже на начальном этапе есть небольшое отставание от графика.

Руководитель подрядной организации Николай Потапов объяснил задержку отсутствием в документации проектных решений по отдельным видам работ. Часть из них, по мнению представителей УКСа, не требует специальной расшифровки, в некоторых случаях необходима помощь авторского надзора.

Участники встречи подробно и под протокол проговорили этапы и сроки подключения электроэнергии – временных мощностей и тех, что предусмотрены для постоянной эксплуатации объекта, возможности корректировки порядка выполнения работ и их оплаты, установку видеонаблюдения по требованию Минсельхоза, строгие требования к соблюдению графика работ.

«Ускорьте работы, чтобы мы могли их оперативно оплачивать. Обязательно соблюдайте требования Минсельхоза. Всё, что в графике, должно быть выполнено. Деньги есть, ваша задача – их взять», - обратился к подрядчику Николай Романов.

Александр Котов в свою очередь обратил внимание строителей, что и его присутствие, и участие в заседании заместителя губернатора Нинели Салагаевой не случайно. «К таким объектам со стороны кураторов федеральной программы повышенное внимание. И если мы будем отставать по срокам, проблемы будут у всех – начиная с задержки финансирования, заканчивая возможным изъятием средств в конце года, - отметил спикер и предупредил, что в таких случаях подрядные организации могут быть наказаны. – Надо эффективно использовать средства. И все сдерживающие факторы устранять как можно быстрее».

Отдельно участники совещания обсудили перспективы доочистки стоков «Маслосырзавода». Руководитель предприятия Александр Константинов заверил присутствующих, что к моменту сдачи городского объекта завод реконструирует свои локальные очистные сооружения, чтобы стоки производства соответствовали предельно допустимой концентрации вредных веществ. Объёмы предварительно очищенной воды, которая будет поступать с завода, уже учтены в проекте, а выбранная технология предусматривает очистку не только хозяйственно-бытовых, но и сточных вод.

 

После детальной проработки всех вопросов участники совещания выехали на объект и оценили стояние очистных сооружений на сегодняшний день и первые результаты реализации проекта.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Порхов #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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