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ЖКХ

Как грамотно псковичам собрать документы для получения льгот на ЖКУ, объяснила специалист

25.05.2023 13:17|ПсковКомментариев: 0

Как грамотно псковичам собрать документы для получения льгот на ЖКУ, объяснила начальник отдела жилищных субсидий комитета по социальной защите Псковской области Надежда Терентьева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Право на субсидию имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные по постоянной прописке, по заявленному адресу, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из социальной нормы площади жилья и норм потребления коммунальных услуг, не превышает 22% от совокупного дохода семьи. Для отдельных категорий граждан по городу Пскову снижено до 20%. Туда входят многодетные семьи, семьи с доходом ниже прожиточного минимума и пенсионеры, и семьи, состоящие только из пенсионеров», – рассказала Надежда Терентьева.

Как объяснила специалист, для получения субсидии надо, чтобы у семьи был доход ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум у каждой семьи будет свой, потому что он рассчитывается по социально демографическим группам. При подсчете в доход не берутся все единовременные выплаты при рождении ребенка и ЕДВ, насчитанные инвалидам, выплачиваемые алименты в другую семью, и ранние выплаченные субсидии на оплату ЖКУ.

«Если вы обращаетесь за субсидией и вам она назначается, то она вам будет выплачиваться на 6 месяцев. Все носит заявительный характер. Либо вы заново обращаетесь и представляете уже за другой период свои доходы, и вам назначается дальше субсидия, если она вам будет положена. Субсидия предоставляется гражданину по заявлению, в котором он указывает реквизиты счета, если хочет получать деньги на счет или через почтовые отделения», – объяснила она.

В составе семьи учитывается заявитель и члены его семьи: супруга, дети и родители, совместно с ним проживающие на данной площади. Написать заявление и предоставить документы на получение субсидии можно в территориальном отделе соцзащиты города Пскова на улице Вокзальной, 48 или обратиться в МФЦ.

«Человек приходит, пишет само заявление в органе. Предоставляет справку о количестве зарегистрированных по месту жительства, выписку из лицевого счета, документы, подтверждающие личности всех зарегистрированных: паспорта, свидетельство о рождении, копии СНИЛС всех членов семьи, документы, подтверждающие право на проживание в жилом помещении (свидетельство на право собственности, свидетельство на аренду помещения) и справки о заработной плате. Их представляете за 6 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. Если человек пишет заявление на субсидию в мае, то доходы он будет собирать с октября 2022 года по март 2023. И остается апрель – месяц перед месяцем подачи заявления», – уточнила гость студии.

Также подать заявление на назначение субсидии можно и через сайт Госуслуг.

«На сайте в разделе "Льготы и пособие" переходите к услуге "Льготы на оплату ЖКХ". Далее нужно заполнить анкету и отправить ее на рассмотрение. После обработки заявления органами на почту и в личный кабинет вам придет ответ», - добавила Наталья Тереньтева. 

Теги: #ЖКХ #субсидии
Источник: Псковская Лента Новостей
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