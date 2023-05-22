ЖКХ

Как грамотно псковичам собрать документы для получения льгот на ЖКУ, объяснила специалист

Как грамотно псковичам собрать документы для получения льгот на ЖКУ, объяснила начальник отдела жилищных субсидий комитета по социальной защите Псковской области Надежда Терентьева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Право на субсидию имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные по постоянной прописке, по заявленному адресу, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из социальной нормы площади жилья и норм потребления коммунальных услуг, не превышает 22% от совокупного дохода семьи. Для отдельных категорий граждан по городу Пскову снижено до 20%. Туда входят многодетные семьи, семьи с доходом ниже прожиточного минимума и пенсионеры, и семьи, состоящие только из пенсионеров», – рассказала Надежда Терентьева.

Как объяснила специалист, для получения субсидии надо, чтобы у семьи был доход ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум у каждой семьи будет свой, потому что он рассчитывается по социально демографическим группам. При подсчете в доход не берутся все единовременные выплаты при рождении ребенка и ЕДВ, насчитанные инвалидам, выплачиваемые алименты в другую семью, и ранние выплаченные субсидии на оплату ЖКУ.

«Если вы обращаетесь за субсидией и вам она назначается, то она вам будет выплачиваться на 6 месяцев. Все носит заявительный характер. Либо вы заново обращаетесь и представляете уже за другой период свои доходы, и вам назначается дальше субсидия, если она вам будет положена. Субсидия предоставляется гражданину по заявлению, в котором он указывает реквизиты счета, если хочет получать деньги на счет или через почтовые отделения», – объяснила она.

В составе семьи учитывается заявитель и члены его семьи: супруга, дети и родители, совместно с ним проживающие на данной площади. Написать заявление и предоставить документы на получение субсидии можно в территориальном отделе соцзащиты города Пскова на улице Вокзальной, 48 или обратиться в МФЦ.

«Человек приходит, пишет само заявление в органе. Предоставляет справку о количестве зарегистрированных по месту жительства, выписку из лицевого счета, документы, подтверждающие личности всех зарегистрированных: паспорта, свидетельство о рождении, копии СНИЛС всех членов семьи, документы, подтверждающие право на проживание в жилом помещении (свидетельство на право собственности, свидетельство на аренду помещения) и справки о заработной плате. Их представляете за 6 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. Если человек пишет заявление на субсидию в мае, то доходы он будет собирать с октября 2022 года по март 2023. И остается апрель – месяц перед месяцем подачи заявления», – уточнила гость студии.

Также подать заявление на назначение субсидии можно и через сайт Госуслуг.

«На сайте в разделе "Льготы и пособие" переходите к услуге "Льготы на оплату ЖКХ". Далее нужно заполнить анкету и отправить ее на рассмотрение. После обработки заявления органами на почту и в личный кабинет вам придет ответ», - добавила Наталья Тереньтева.