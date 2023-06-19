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Самую мощную котельную Пскова остановили для гидравлических испытаний

Котельную Северо-Восточного промышленного узла в Пскове (обеспечивает теплом центр города Пскова и Запсковье) остановили на две недели для проведения гидравлических испытаний. Мероприятия направлены на поиски слабых мест оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Рабочее давление (в отопительный период) составляет около 10 кг – это довольно много, но проверять сети при обычном (рабочем давлении) никто не станет, необходимо избыточное давление – 15 кг. Основная задача – выявить слабые участки сетей, которые опутывают весь город паутиной труб. Говоря понятным языком, мы сами рвём свои трубы, звучит это странно и глупо, но если мы не сделаем этого летом, в контролируемых условиях, то это неизбежно произойдёт зимой, абсолютно бесконтрольно, и тогда проблем будет значительно больше», - пояснили на предприятии.

Прежде чем начать опрессовку, нужно было подготовиться. Подготовка производится на самой котельной, из работы выводят котлы и непосредственно в жилых домах, которые тоже отключаются от сетей.

«Если всего этого не сделать, то мы получим дырявые котлы, но они и не потребуются, так как всё Запсковье, Любятово и центр останутся без батарей. Раз уж мы вспомнили о трёх микрорайонах, которые снабжает отоплением и горячей водой котельная СВПУ, то стоит отметить, что каждое из этих направлений опрессовывается отдельно, дабы котельная не перегружалась», - отметили в «Псковских тепловых сетях».

В «час Х» запустились сетевые насосы, давление начало подниматься очень плавно. У главного пульта стоял лично главный инженер предприятия Андрей Лебедев. Как рассказали на предприятии, он «знает о котельных всё и даже больше». Вместе с ним на котельной находились и руководители сетевых участков. «Мы и им подкинем работы: сети котельной СВПУ обслуживают сразу два сетевых участка (№6 и №7)», - заметили в ПТС.

На всех направлениях сетей дежурят слесари, они и будут искать порывы. «После первого запуска подпитка увеличилась с 30 до 400 тонн, можно останавливаться. Сетевые участки начинают искать утечку, как только её обнаруживают, участок выводится из работы, а испытания продолжаются на следующем направлении», - рассказали специалисты.

«Гидравлические испытания продлятся целый день, страшно предположить, сколько будет утечек; по опыту прошлых лет, наши коллеги озвучили цифру 16, но вот сколько их будет на самом деле, мы узнаем немного позже», - добавили в ПТС.