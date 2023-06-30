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Почти 23 тысячи кубометров отходов вывез «Экопром» в Гдовском районе

30.06.2023 17:02|ПсковКомментариев: 0

В Гдовском районе филиал ООО «Экопром» оказывает услугу по обращению с ТКО с 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

За время работы регоператора было добавлено 9 населенных пунктов, а общее количество обслуживаемых территорий в Гдовском районе увеличилось до 132. Организацией вывоза отходов занимаются диспетчеры Анна Андриевская и Диана Гурецкая. В их подчинении находятся четыре водителя и три оператора. Вывоз осуществляют две единицы спецтехники.

«Специфика работы в Гдовском районе заключается в том, что в летний период он пользуется большой популярностью. В связи с наличием большого количества озер, сюда приезжают отдыхающие из Санкт-Петербурга и Москвы, дачники. Именно в летний период здесь наблюдается рост несанкционированных свалок отходов, не относящихся к твердо-коммунальным, заваливают контейнерные площадки для ТКО, леса и озера», - рассказывает Анна Андриевская.

Одной из проблем для регоператора и администрации населенного пункта является контейнерная площадка, расположенная на улице Печатникова города Гдова.

«Место находится на развилке дорог, поэтому требует пристального внимания. Недобросовестные лица, проезжающие мимо или целенаправленно, умышленно выбирают незаконные способы избавления от мусора, превращая данную территорию в полигон. Отовсюду и регулярно сюда "ГАЗелями" свозятся доски, строительные материалы, отходы растительного происхождения, старая мебель и бытовая техника. Это не только портит внешний вид площадки и территории вокруг нее, но и наносит вред окружающей среде», – рассказали в «Экопроме».

Люди, которые выбрасывают мусор на этой площадке, не только нарушают законы и правила, но и проявляют безответственное отношение к окружающей среде и обществу в целом.

«В Гдовском районе находятся туристические базы, например "Тридевятое царство", мемориальный комплекс в деревне Самолва, экопарк на территории острова Забельское, детский лагерь "Зеркальный", СНТ "Здоровье" и "Дачное". Свалок отходов в данных местах не наблюдается, потому что собственники обеспокоены содержанием мест общего пользования в надлежащем состоянии, и мусор регулярно вывозится в рамках заключенных договоров», - рассказывает Диана Гурецкая.

Другое дело - места массового отдыха, заявки на заключение договоров от собственников земельных участков и природоохранных территорий не поступали. При выявлении свалок в адрес собственника направляется письмо-уведомление о необходимости ликвидировать свалку.

Не во всех населенных пунктах организован контейнерный сбор отходов. В деревнях Бешкино, Дедино, Залахтовье, Слобода, Полна и других сохраняется мешковой способ сбора.

Совместными усилиями регоператора и АГП «Гдов» в деревне Макарушино мешковой сбор отходов был заменен на контейнерный. Мусор перестал разносится ветром и растаскиваться животными по округе, а жители получили цивилизованный способ сбора отходов.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и внедрения программы по раздельному сбору отходов, на территории ГП «Гдов» выставлено 15 желтых контейнеров, а для сбора твердо-коммунальных отходов в Гдовском районе используется 135 контейнеров. Ежемесячно с территории Гдовского района регоператор вывозит 4000-5000 кубометров отходов, а всего с начала 2023 года вывезено 22900 кубометров отходов. 

Теги: #Мехуборка #гдов #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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