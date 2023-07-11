ЖКХ

Ремонт теплотрассы на пересечении улиц Бастионной и Гагарина в Пскове завершат до конца августа

Завершить ремонт теплотрассы на пересечении улиц Бастионной и Гагарина в Пскове пообещали до конца августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МП города «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Псковские тепловые сети»

«У нас не всегда всё идёт хорошо, в работах встречаются и некоторые просчёты, а иногда и откровенные провалы. Если бы мы вели рейтинг провальных работ предприятия, то бесспорным победителем этого года стали бы работы на пересечении улиц Бастионной и Гагарина. Здесь сразу всё пошло не по плану. На первоначальном этапе данные работы не смогли законтрактовать. На весь объём работ не нашлось подрядной организации. Разыгрался только небольшой объём. Подрядчиком были сорваны все возможные сроки, а что было дальше, вы знаете. Переход Октябрьского, Кузнецкая, которая вся потекла, остановка котельной СВПУ, дожди и далее по списку», – рассказали на предприятии.

В ПТС пояснили, что не рассчитали свои силы. К большому объёму работ – инвестиционная программа и капитальный ремонт – около 20 утечек. «Но это не снимает с нас ответственности. За весь этот бардак мы приносим свои искренние извинения жителям и гостям нашего города», – сказали сотрудники.

«Но как бы там ни было, нам нужно заканчивать этот объект. До начала отопительного сезона остаётся не так уж много времени, а нам ещё нужно переложить 50% трассы, часть из которой проходит по территории детского садика, его придётся временно закрыть, а другая часть трассы и вовсе находится в работе, от неё жители получают горячую воду. Как вы понимаете, у нас нет времени наматывать сопли на кулак и посыпать голову пеплом. Работу нужно выполнить максимально быстро и качественно», – заявили в теплосетях.

Вместе с сотрудниками участка №7 и ремонтной службой предприятия на этом объекте работают и специалисты из производственной лаборатории, которые проверяют каждый шов на наличие дефектов. «Диаметры трассы большие, вся она проходит под проезжей частью и по территории социального объекта, косяки здесь недопустимы, так что торопиться нужно, но аккуратно, как бы странно это не звучало», – отметили коммунальщики.

Данный объект находится на особом контроле, его посещают не только руководители предприятия, за порядком здесь следят и сотрудники аварийно-диспетчерской службы. Они регулярно восстанавливают ограждение, которое роняет ветер и «некоторые персонажи».

«Наблюдалось затруднение в движении автомобильного транспорта, которое было связано с брошенными трубами. К огромному сожалению, это тоже наша "недоглядка". Подрядчик бросил трубы и уехал с объекта, за что к нему были применены штрафные санкции, так делать просто недопустимо. Но и мы хороши, три дня не могли решить проблему, но это тема для отдельного разговора», – добавили в компании.

«Мы ещё долго не закончим эти работы – до конца августа. Но оставить всё вот так мы тоже не можем. Если не закончить перекладку трассы, то отопление не придёт в этот район. Да, чуть не забыли, с сегодняшнего дня часть лотков будет закрыта, наши специалисты произведут подсыпку, ездить и ходить станет чуть свободнее, но с асфальтированием придётся подождать. Благоустройство может быть сделано только после окончания всего объёма ремонтных работ», – уточнили в ПТС.