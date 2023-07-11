ЖКХ

Общественные обсуждения по ликвидации городской свалки пройдут в Пскове

Общественные обсуждения по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» пройдут в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

«Управление городского хозяйства администрации города Пскова уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме обсуждения проводимого через средства массовой информации, в том числе через информационно-коммуникационную сеть Интернет, по объекту государственной экологической экспертизы: разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде - Псковской городской свалки - в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна". Документация в том числе содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)», - сообщили в комитете.

Общественные обсуждения проведут на основании постановления главы города Пскова от 7 июля 2023 года №38. Сроки проведения - с 14 июля по 16 августа.

Цель - изолировать свалочные массы объекта размещения отходов и снизить негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Напомним, свалка находится на Рижском проспекте, 106 «б» в Пскове.

«Предполагаемая форма общественного обсуждения: обсуждения, проводимые через средства массовой информации, в том числе через информационно-коммуникационную сеть Интернет», - отметили в комитете.

Письменные предложения и замечания по общественным обсуждениям дополнительно можно направить участниками общественных обсуждений в электронной форме по электронной почте: ugh@pskovadmin.ru, ev.vasileva@pskovadmin.ru.

Письменные замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаются в срок с 14 июля по 16 августа по адресам: