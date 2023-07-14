ЖКХ

Пять управляющих компаний в Пскове привлекли к ответственности за нераскрытие информации

Пять управляющих организаций в Пскове несвоевременно разместили в системе ГИС ЖКХ отчеты о выполнении договоров управления за 2022 год в отношении многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: dom.gosuslugi.ru

Нарушения выявила прокуратура города Пскова в ходе мониторинга исполнения требований жилищного законодательства в части размещения информации в ГИС ЖКХ.

По постановлениям прокурора Пскова руководителей организаций привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства).