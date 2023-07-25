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Строительный мусор занял часть парковки на улице Льва Толстого в Пскове

26.07.2023 16:47|ПсковКомментариев: 0

Строительный мусор занял часть парковки на улице Льва Толстого в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Вот так, перегородив значительную часть парковки, соблюдая чистоту и порядок в городе, складируют строительные отходы инициаторы ремонта», – рассказали в «Экопроме».

Строительный мусор обнаружили по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом №2.

Ранее стихийную свалку зафиксировали у дома №5 на улице Железнодорожной в Пскове. Она переместилась в сторону на несколько метров после того, как на этом месте установили красную табличку «Свалка мусора запрещена».

Теги: #мусор #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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