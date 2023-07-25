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Фотофакт: Стихийная свалка на Завокзалье переместилась из-за запрещающей таблички

Стихийная свалка у дома №5 на улице Железнодорожной в Пскове переместилась в сторону на несколько метров после того, как на этом месте установили красную табличку «Свалка мусора запрещена», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, стихийная свалка на улице Железнодорожной, 5 образовалась после того, как оттуда убрали контейнер для твердых коммунальных отходов. Как стало известно позже, его перенесли к дому №4.

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Местные жители обращались по данному вопросу к депутату Псковской городской Думы Алесе Михачевой (территория входит в границы ее округа). Народная избранница пообещала разобраться в ситуации. В то же время в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») пояснили, что контейнер для твердых коммунальных отходов на улице Железнодорожной, 5 в Пскове перенесли в другое место по запросу Алеси Михачевой, в связи с коллективным обращением от местных жителей, а также по причине того, что прошлая площадка не была включена в соответствующий реестр.

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В течение лета стихийную свалку уже ликвидировали, однако местные жители продолжают приносить туда мусор.

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В июле на месте свалки появилась красная табличка «Свалка мусора запрещена».