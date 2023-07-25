ЖКХ

Дополнительные контейнеры для ТКО поставили в псковской деревне Подосьё

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») выставил два дополнительных контейнера для сбора твердых коммунальных отходов на площадке в деревне Подосьё Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Отходы с данной площадки вывозят два раза в день, на площадке находится пять контейнеров для ТКО и один для пластика, но это не спасает от систематического несанкционированного складирования отходов на прилегающей территории, отметили в компании.

«Сюда свозят все, что угодно. Утром уберешь, а к вечеру - снова горы. Доски, бревна, старая мебель, бытовая техника, строительный мусор. Забивают им контейнеры. Вываливают перед площадкой целыми газелями и самосвалами. Прежде чем подобраться к контейнерам, приходится полтора часа разбирать завалы. А это - задержки на маршруте. А если таких площадок несколько?» - рассказал о проблеме водитель Олег Константинов.

Олег Константинов работает в организации пятый год. Он отметил, что раньше такого не было, а связана такая тенденция со строительными работами в ближайших населенных пунктах. Дело в том, что данная площадка находится на въезде в Подосьё, на перекрестке с деревнями Неелово и Уграда. Такое месторасположение создает благоприятные условия для вывоза отходов безответственными гражданами, предположили в «Экопроме».

Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, регоператор принял решение об установке дополнительных контейнеров.