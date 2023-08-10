ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Управляем ли мы управляющими компаниями?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня у нас коммунальная тема. Под разными углами зрения будем рассматривать управляющие компании: их непосредственные обязанности и как они их исполняют. Насколько «управляйки» добросовестны, особенно в свете того, что ресурсоснабжающие организации переходят на прямые договоры с потребителями – с чем это связано? Теперь по федеральному законодательству мы можем поменять управляющую компанию не чаще раза в год. А у нас в Пскове эта тема актуальна – как часто люди меняют тех, кто оказывает им услуги в коммунальном хозяйстве? Находят ли псковские «управляйки» общий язык между собой? Из-за чего воюют? И как готовят к зиме вверенные нами им дома?

В этих и других вопросах ведущая Любовь Кузнецова сегодня будет разбираться с экспертами.