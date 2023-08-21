ЖКХ

Прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с ТКО в Пыталовском районе

Прокуратура Пыталовского района выявила нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В Линовской волости два места накопления твердых коммунальных отходов не оборудованы твердым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждением. К одной контейнерной площадке отсутствует подъезд.

В связи с этим в адрес главы сельского поселения направили представление. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.