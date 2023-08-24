ЖКХ

Новую крышу получил ещё один дом в Пушкинских Горах

Работы по ремонту еще одной крыши многоквартирного дома, расположенного на улице Турбаза, 2, приняли в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Фото: Фонд капитального ремонта

Работы были выполнены в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год подрядной организацией ООО «Стройподряд».

В фонде отметили, что собираемость взносов на капитальный ремонт в этом доме составляет 93,5%.

На объекте демонтировали старое кровельное покрытия, выполнили ремонт стропильной системы с последующим устройством нового покрытия кровли из металлического листа с полимерным покрытием, утепление чердачного перекрытия. Также было выполнено устройство системы организованного водостока и системы снегозадержания. Установлены элементы безопасности кровли, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием, на трубы установлены зонты.



В ФКР добавили, что Пушкиногорский район пополнил список муниципалитетов Псковской области, в которых краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год выполнен на 100%. На текущую дату строительно-монтажные работы также полностью завершены в Плюсском, Себежском и Невельском районах.