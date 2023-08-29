ЖКХ

Названы способы, которые помогут сэкономить на оплате ЖКУ

Есть ряд способов, которые гарантированно снижают сумму коммунальных платежей, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Во-первых, необходимо заменить обычные лампы накаливания на энергосберегающие. Во-вторых, по возможности установить трехтарифный счетчик на электроэнергию, пишет «Лента.ру».

При замене бытовой техники на новую депутат посоветовал обращать внимание на высокий класс энергоэффективности. При замене или установке смесителей — отдавать предпочтение рычажным смесителям.

На счетах за отопление, по словам Якубовского, позволят серьезно сэкономить регуляторы температуры на радиаторах — в случае если установлен соответствующий счетчик.

«Также можно отключить радиоточку и центральную антенну, которыми практически никто не пользуется. Ну и конечно, нужно проверить возможность получения субсидии на оплату услуг ЖКУ и положенные по закону льготы», — заключил он.