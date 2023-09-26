ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: О готовности объектов ЖКХ Псковской области к зиме. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 сентября.

Гость студии - начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Ольга Миловидова. Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорил с ней о состоянии готовности объектов ЖКХ Псковской области к отопительному сезону.

Каков общий процент готовности к предстоящему отопительному периоду муниципальных образований Псковской области? Сколько районов готовы на 100%, а какие в числе отстающих? Какие нарушения вскрыла прокуратура в деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций в части подготовки к зиме? Об этом и многом другом — в эфире.