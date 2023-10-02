ЖКХ

Периодическое протапливание начали в Опочецком районе

Периодическое протапливание начали в Опочецком районе с 3 октября. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своем Telegram-канале.

«В связи с прогнозом погоды о понижении температуры наружного воздуха в ночное время суток и в целях планомерного начала отопительного сезона, теплоснабжающие предприятия района приступили к периодическому протапливанию», - уточнил он.

В первоочередном порядке тепло придет в детские сады, школы, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты.

Начало отопительного сезона (регулярное отопление) объявляется не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8°С.