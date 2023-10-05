Когда необходима справка об отсутствии задолженности за услугу «обращение с ТКО» , рассказали псковичам

Справка об отсутствии задолженности за услугу «обращение с ТКО» необходима при совершении юридически значимых сделок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
В каких случаях может потребоваться справка об отсутствии задолженности:
- Купля-продажа квартиры, комнаты в коммуналке, жилого дома.
- Приватизация жилья.
- Подача заявки на субсидию по уменьшению коммунальных платежей.
- Оформление ипотеки или другого залога.
- Вступление в наследство. Есть риск получить квартиру с долгами, которые лягут на плечи нового собственника.
- Раздел квартиры при разводе. В этом случае долги делятся между супругами.
- Оформление опеки, попечительства или усыновления ребенка. По запросу органов опеки, чтобы оценить жилищные условия и платежеспособность родителей.
- Запросы судебных органов при рассмотрении споров касательно недвижимого имущества.
Кто может получить справку об отсутствии задолженности:
- Собственники помещения.
- Представители собственников по доверенности.
- Прописанные в помещении лица.
- Судебные органы.
- Органы опеки.
Оформить справку можно обратившись в офис по адресу: Псков улица Льва Толстого, дом 3 или отправив заявление на электронную почту Регоператора.