ЖКХ

Когда необходима справка об отсутствии задолженности за услугу «обращение с ТКО» , рассказали псковичам

Справка об отсутствии задолженности за услугу «обращение с ТКО» необходима при совершении юридически значимых сделок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В каких случаях может потребоваться справка об отсутствии задолженности:

Купля-продажа квартиры, комнаты в коммуналке, жилого дома.

Приватизация жилья.

Подача заявки на субсидию по уменьшению коммунальных платежей.

Оформление ипотеки или другого залога.

Вступление в наследство. Есть риск получить квартиру с долгами, которые лягут на плечи нового собственника.

Раздел квартиры при разводе. В этом случае долги делятся между супругами.

Оформление опеки, попечительства или усыновления ребенка. По запросу органов опеки, чтобы оценить жилищные условия и платежеспособность родителей.

Запросы судебных органов при рассмотрении споров касательно недвижимого имущества.

Кто может получить справку об отсутствии задолженности:

Собственники помещения.

Представители собственников по доверенности.

Прописанные в помещении лица.

Судебные органы.

Органы опеки.

Оформить справку можно обратившись в офис по адресу: Псков улица Льва Толстого, дом 3 или отправив заявление на электронную почту Регоператора.