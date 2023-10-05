ЖКХ

Более 60 населенных пунктов остались без электроснабжения в Стругокрасненском районе

Более 60 населенных пунктов остались без электроснабжения в Стругокрасненском районе, об этом глава района Александр Волков сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным шквалистым ветром и дождем 62 населенных пункта нашего района отключены от электроснабжения», – рассказал глава района.

Он отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, 4 бригады электриков устраняют последствия непогоды. Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях в электросети можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220.

По вопросам, связанным с отключениями электроснабжения в Струго-Красненском районе можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 51-700.

«Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, специалисты делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в каждом населенном пункте. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких», – добавил Александр Волков.