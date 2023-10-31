ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о модернизация сетей «Горводоканала» и подаче питьевой воды

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня ведущая Любовь Кузнецова предлагает поговорить об обеспечении населения города Пскова питьевой водой. Почему в последние недели перекрыта часть улицы Максима Горького – что делают там специалисты «Горводоканала»? Как это улучшит систему водоотведения города? Почему эту работу нельзя было провести летом, когда автомобильный трафик меньше, чем сейчас? Как прошло лето для специалистов, обслуживающих ливневую канализацию? Подходят к завершению сроки строительства станции умягчения подземной воды – что происходит на стройплощадке? Кольцевой водовод – где он строиться, сколько стоит и зачем нужен Пскову? Об этом и не только - в эфире.

Сегодняшний эксперт – главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев. Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.