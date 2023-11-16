ЖКХ

Фасад многоквартирного дома с арками отремонтировали на Завеличье

Фасад дома №22 на Рижском проспекте в Пскове капитально отремонтировали, приемочная комиссия выполненных работ состоялась 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

После капитального ремонта. Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Дом №22 - панельный дом 1993 года постройки, общая площадь составляет 12 975 квадратных метров. В доме от 7 до 10 этажей, 208 жилых квартир и два нежилых помещения, собираемость взносов на капитальный ремонт находится на уровне 92,2%.

До капитального ремонта

Работы были выполнены в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год. Подрядная организация ООО «Гриал» в соответствии с договором №104/КР от 28 июня приступила к работам в начале июля.

На объекте выполнили ремонт межпанельных швов, ремонт штукатурки фасадов с последующим окрашиванием, произведен ремонт откосов дверных блоков и наружных оконных откосов квартир, установлены новые окна и двери в местах общего пользования. Произведен ремонт бетонных крылец, установлены решетки для чистки обуви. Выполнен ремонт отмостки, приямков, установлены решетки на продухи.

Также выполнены работы по ремонту арок: осуществлен ремонт кирпичных стен и площадок покрытия в переходных арках, выполнено устройство отливов арок на верхних этажах заднего фасада.

Члены приёмочной комиссии высоко оценили качество выполненных работ, работы приняты в полном объеме.

В фонде капремонта отметили, что ранее в указанном доме были выполнены работы по замене лифтового оборудования, благодаря региональной программе улучшены условия проживания более чем для 300 жителей данного дома.