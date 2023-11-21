ЖКХ

«Дновская теплоснабжающая организация» находится на грани банкротства

Один из поставщиков энергоресурсов обратился в суд с иском о признании муниципального предприятия «Дновская теплоснабжающая организация» банкротом. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«Вне повестки дня (сессии депутатов - ред.) речь зашла о судьбе муниципального предприятия "Дновская теплоснабжающая организация". Сейчас оно имеет довольно большие долги, один из поставщиков энергоресурсов обратился в суд о признании несостоятельности (то есть банкротстве) муниципального предприятия», - рассказал Михаил Шауркин.

Исполняющий обязанности директора «Дновской теплоснабжающей организации» Алексей Швецов подчеркнул, что для решения проблем предприятия требуется очень взвешенный и комплексный подход, одному предприятию без сторонней помощи с имеющимися проблемами не справится.

«Для того, чтобы ситуацию поменять, ведется подготовка к заключению договора на разработку инвестиционной программы. Она позволит обеспечить регулирование финансово-экономической деятельности предприятия», - добавил Михаил Шауркин.