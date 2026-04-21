Население Псковской области задолжало за газ более 22,5 миллиона рублей

«Газпром межрегионгаз Псков» продолжает системную работу по снижению просроченной задолженности населения за природный газ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, на 1 апреля 2026 года общая сумма просроченной задолженности населения в Псковской области составила более 22,5 миллиона рублей. Платежная дисциплина абонентов остается на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для предотвращения дальнейшего роста долгов поставщик газа активно информирует абонентов о наличии задолженности. За первый квартал 2026 года должникам направлено более 13,8 тысячи уведомлений о сформировавшемся долге, 966 абонентов получили предупреждения о предстоящем ограничении газоснабжения.

При этом с каждым неплательщиком ведется индивидуальная работа и предлагаются различные варианты погашения задолженности.

В отношении 291 абонента вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на общую сумму около 850 тысяч рублей.