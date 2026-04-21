 
ЖКХ

Население Псковской области задолжало за газ более 22,5 миллиона рублей

0

«Газпром межрегионгаз Псков» продолжает системную работу по снижению просроченной задолженности населения за природный газ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, на 1 апреля 2026 года общая сумма просроченной задолженности населения в Псковской области составила более 22,5 миллиона рублей. Платежная дисциплина абонентов остается на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для предотвращения дальнейшего роста долгов поставщик газа активно информирует абонентов о наличии задолженности. За первый квартал 2026 года должникам направлено более 13,8 тысячи уведомлений о сформировавшемся долге, 966 абонентов получили предупреждения о предстоящем ограничении газоснабжения.

При этом с каждым неплательщиком ведется индивидуальная работа и предлагаются различные варианты погашения задолженности.

В отношении 291 абонента вынесены судебные решения о взыскании задолженности в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на общую сумму около 850 тысяч рублей.

«Своевременная оплата газа – обязанность каждого потребителя. Мы бесперебойно и безопасно поставляем газ в квартиры и дома жителей области, от которых, в свою очередь, ждем исполнения договорных обязательств в части оплаты ресурса. Мы всегда идем навстречу нашим абонентам, надеемся на их сознательность и ответственность но, к сожалению, иногда потребители не соблюдают сроки оплаты, не реагируют на уведомления и предупреждения и доводят ситуацию до крайних мер», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026