Мусор с Талабских островов будут вывозить еженедельно — Денис Кузнецов

420 кубов мусора вывезли с Талабских островов за год, сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). По словам гостя студии, в этом году мусор с Талабских островов будут вывозить еженедельно на лодке.

«По моим данным, мы с Талабских островов вывезли 420 кубов мусора при норме накопления 370 кубов, то есть 50 кубов мы перевывезли. Это происходило не ежедневно и даже не еженедельно, потому что мы все прекрасно понимаем проблематику, с которой сталкиваемся. На данный момент мы заключили договор с колхозом имени Залита на плавательное средство, которое будет еженедельно вывозить отходы», - сказал Денис Кузнецов.

И. о. гендиректора отметил, что лодка приобреталась не только для вывоза мусора, а в целом для нужд островов.

Денис Кузнецов рассказал и о взаимодействии с администрацией: «Мы обходим территорию на островах, устраиваем субботники. Администрация оказывает нам помощь, за что им спасибо».

Талабские острова — архипелаг в Псковском озере, состоит из трех островов - остров имени Белова (остров Верхний), остров имени Залита (остров Талабск) и остров Талабенец (остров Талабец).