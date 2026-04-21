Мусор с Талабских островов будут вывозить еженедельно — Денис Кузнецов

420 кубов мусора вывезли с Талабских островов за год, сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). По словам гостя студии, в этом году мусор с Талабских островов будут вывозить еженедельно на лодке.
И. о. гендиректора отметил, что лодка приобреталась не только для вывоза мусора, а в целом для нужд островов.
Денис Кузнецов рассказал и о взаимодействии с администрацией: «Мы обходим территорию на островах, устраиваем субботники. Администрация оказывает нам помощь, за что им спасибо».
Талабские острова — архипелаг в Псковском озере, состоит из трех островов - остров имени Белова (остров Верхний), остров имени Залита (остров Талабск) и остров Талабенец (остров Талабец).