Блоги / Ульяна Лаблюк

Тушите свет

Мы настолько привыкли пользоваться благами цивилизации, что очень болезненно воспринимаем даже кратковременное их исчезновение. Полчаса без электричества городскому жителю могут показаться вечностью, а если свет отключат на сутки и абсолютно везде — всё, пиши пропало. Некоторые псковичи, квартиры которых оказались ненадолго обесточены в конце прошлой недели, не на шутку запаниковали, ведь остались в полумраке без интернета и других привычных вещей, которые работают только благодаря наличию тока в проводах. О перспективе «апокалипсиса» в случае исчезновения электроэнергии повсеместно и надолго, возможных способах выжить в кромешной тьме и не поддаваться панике рассуждает обозреватель Псковской Ленты Новостей в авторской колонке.

Утром 8 декабря в Пскове массово отключили электричество. Из-за аварии на подстанции без света осталось Дальнее Завеличье, а также часть Псковского района. Всё бы ничего, но вслед за этим стали остывать батареи, в кранах пропала вода. В микрорайоне перестали работать пять котельных, остановились насосные станции и очистные сооружения «Горводоканала».

С целью успокоить население коммунальные службы оперативно распространили в сети информацию о временной приостановке подачи ресурсов и приступили к поиску и устранению неполадок - каждый в своей сфере.

Тем временем, автомобилистам, которые в момент отключения отправлялись по делам и постов не читали, оставалось лишь гадать, почему не получается выехать из двора - обесточенные шлагбаумы не срабатывали. Возможно, случившееся кого-то сподвигнет убрать барьер от греха подальше и больше не связываться ни с какой автоматикой. «Умные» дворы и дома могут сыграть злую шутку.

Сотрудникам некоторых компаний, благополучно добравшимся на работу часом ранее, тоже пришлось не сладко - ряд зданий остались без доступа в интернет, так как отключение света сказалось на работе провайдеров.

В школах в это время шла дискуссия, не пора ли отпускать учащихся по домам. Горожане сообщали об отсутствии света в медучреждениях и переживали, как при этом чувствуют себя больные, подключенные к аппаратам.

Посыпались предположения на тему того, что случилось и доколе сидеть в темноте, холоде и без воды. Пользователи соцсетей писали о застрявшем в лифте человеке, неработающих светофорах, сетовали на невозможность приготовить завтрак на электроплите, вскипятить чай и на другие бытовые неурядицы.

К счастью, энергетики довольно быстро решили проблему, электричество вернулось повсеместно в течение часа. «Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме», - оперативно отчитался глава Пскова Борис Елкин.

Чуть больше времени на перезапуск систем потребовалось «Теплосетям» и «Горводоканалу» - подача электричества не означала молниеносного возвращения воды и тепла. Таким образом, жители некоторых МКД были вынуждены мёрзнуть и не мыться в течение нескольких часов.

Можно сказать, что тем пятничным утром псковичи прочувствовали все прелести деревенской жизни, сопряжённой с дефицитом некоторых благ. Редкий селянин не имеет в доме свечей и спичек на случай отключения света, а кто побогаче, давно обзавёлся генератором. В наличии почти всегда имеется тазик, вода из колодца, дрова для растопки печи и погребок с закатками.

Ни для кого не секрет, что в некоторых населённых пунктах электричество может отсутствовать по несколько дней, несмотря на все усилия энергетиков, - погода Северо-Запада частенько вносит свои коррективы. Зимой электроснабжение порой приходится восстанавливать из-за обильных снегопадов, осенью - из-за порывистого ветра. Даже летом не обходится без происшествий на сетях. Вспомним хотя бы ураганы 2021-го года, когда были обесточены сотни населённых пунктов Псковской области. Тысячи людей сидели в темноте, пока аварийные бригады устраняли последствия стихии.

К слову, отключение света - не самая большая беда. Природные катаклизмы способны наносить гораздо более серьёзный ущерб в виде поваленных деревьев, улетевших с домов крыш, искореженных машин и человеческих травм. Два года назад от урагана так или иначе пострадали сотни жителей региона, часть из них вовсе остались без дома.

Таким образом, коммунальным службам нужно постоянно быть начеку. Энергетики признаются: в период непогоды работают круглосуточно и делают всё возможное, чтобы провода стабильно передавали электроэнергию. В силу объективных причин это не всегда получается, потому и жителям следует всегда быть наготове. И помнить, что пережить любой коллапс, если таковой случится, легче тем, кто уже сейчас не слишком зависит от электричества и достижений цивилизации, кто может без них обойтись.

Возьмём пример с тех же селян. Некоторые из них вообще не пользуются электричеством, причём намеренно. Мотивы у каждого разные, при этом шансы выжить в случае отключения всех существующих систем у таких людей гораздо выше. Думаю, моя бабушка, которая каждое лето проводила в деревенском доме без света и взращивала огород, даже не заметила бы наступления «конца света», пока не вернулась бы в город по осени. Точнее, пока не дошла бы пешком пару-тройку километров до ближайшей железнодорожной станции. А коли пришли такие вести, развернулась бы и ушла восвояси. Свечей, спичек, дров и продуктов у неё всегда имелось с запасом.

В отличие от нас, городских. А ну-ка, кто сейчас готов достать из ящика свечи? Разве что ароматические от «романтика» остались, да кухонная зажигалка найдётся. Закупкой товаров на «голодный год» тоже мало кто славится, а те, кто пытается затариваться, рискуют прослыть паникёрами и городскими сумасшедшими.

Между тем, некий «тревожный чемоданчик» всё же стоило бы завести, а заодно освоить уроки выживания, отточить навыки автономного существования. Не дабы посеять панику, а просто на всякий случай. Положенные в дальний угол гречка и консервы есть не просят, а новые умения, глядишь, и в повседневной жизни пригодятся. Мы же не знаем, какая она будет завтра. Вдруг, налетит очередной ураган или ещё что похуже? Даже недельное отсутствие того же света приведёт к непреодолимым для многих трудностям, не говоря уже о глобальных катастрофах.

В случае чего кто-то сможет выжить в условной землянке в лесу, но многие горожане к походным условиям не приспособлены от слова совсем. Они вряд ли смогут прожить даже неделю без благ, к которым сильно привыкли. К примеру, повсеместное отключение света потянет за собой длинную цепочку. Для начала перестанут работать бытовые приборы, но это не самое страшное. Не будет воды, отопления, возникнут сложности с приготовлением еды. Кто-то застрянет в лифте, кто-то не сможет выйти из «умного» дома или выехать со двора. Не будет сотовой связи, телефоны рано или поздно сядут, образуется информационный вакуум. В супермаркете купить что-либо не получится, так как оплата банковскими картами станет невозможна, да и продукты не «пробить» без сканера. На улицах возникнет транспортный коллапс из-за неработающих светофоров. Продолжать этот список можно долго, но это ни к чему - думаю, многие из вас смотрели фильмы-катастрофы.

Всё выше перечисленное также транслируется в картинах про зомби-апокалипсис. Только нам блуждающие по улицам мертвецы вряд ли грозят, по крайней мере, первое время. Неизвестно же, в кого превратятся активные пользователи соцсетей, если останутся без интернета, и жители мегаполисов, привычные к определённому уровню жизни.

Думаю, каждый из нас не любит выходить из своей зоны комфорта. Недавно у меня произошла небольшая беда - сломался холодильник, нового пришлось ждать неделю. Повезло, что это произошло во время морозов, и выбросить пришлось только треть продуктов - так как поломку обнаружили не сразу. Остальные хранили на балконе, это самый очевидный способ выхода из подобной ситуации. Знаю, что у студентов популярно вывешивание пакетов со съестным за окно. Другими словами, без холодильника можно жить, хоть и весьма неудобно.

Так и со всем остальным. Любые плоды цивилизации легко заменяются тем, что было до неё, главное - знать, как именно это сделать. А мы по большому счёту не знаем. Кто в курсе, как растопить печь или развести костёр без спичек? Какую траву в лесу можно есть, чтобы быть сытым? Как построить шалаш «дендро-фекальным» способом? Как вообще можно жить за пределами городской квартиры, где всё продумано до мелочей для удобства проживающего в ней человека? Как наладить быт в стареньком деревенском домике без света? Я имею об этом смутное представление и искренне надеюсь, что подобные навыки мне и всем окружающим никогда не пригодятся. Но получить их определённо стоило бы. Или хотя бы купить домой упаковку спичек и свечи.

Ульяна Лаблюк

*Иллюстрации сгенерированы с помощью нейросети Kandinsky 3.0