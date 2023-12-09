ЖКХ

Подачу тепла ограничили в 50 домов в Пскове

Подачу тепла временно ограничили в 50 жилых домов в Пскове из-за ликвидации утечки на теплотрассе. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Отключение электроэнергии на Завеличье в прошлую пятницу не прошло без последствий. На магистральной трассе теплоснабжения во дворе дома №5 по улице Байкова образовалась утечка. Ликвидировать ее без отключения тепла и земляных работ, к сожалению, невозможно», - отметил он.

Работники «Псковских тепловых сетей» сегодня приступают к ремонту теплотрассы. «Для этого в 50 жилых домах микрорайона временно ограничат подачу тепла. Работы должны занять не более 6 часов. Буду информировать вас об их ходе», - добавил Борис Елкин.