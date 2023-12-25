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ЖКХ

Контролирующий ликвидацию псковской свалки подрядчик оказался недобросовестным

26.12.2023 11:48|ПсковКомментариев: 0

ООО «СибирьСтройКонтроль» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском УФАС России. 

С заявлением о включении сведений в отношении ООО «СибирьСтройКонтроль» в реестр в УФАС обратилось муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик». Заключив контракт, подрядчик принял на себя обязательства по оказанию услуг по осуществлению авторского надзора по объекту «Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде - Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна"». 

В ходе рассмотрения обращения специалисты Псковского УФАС России в полной мере установили недобросовестность подрядчика.

Заказчик неоднократно направлял ООО «СибирьСтройКонтроль» требование об исполнении обязательств по контракту, на что не получал ответа, на связь исполнитель не выходил. В связи с этим заказчик разместил сведения о расторжении контракта.

Согласно сведений из ЕИС, общество уже 7 раз было включено в РНП.

Комиссия антимонопольного органа решила сведения в отношении ООО «СибирьСтройКонтроль» включить в РНП сроком на 2 года.

Теги: #свалка #подрядчик
Источник: Псковская Лента Новостей
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